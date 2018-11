Ossa Nunziatura a Roma, gli inquirenti: "Non appartengono a Emanuela Orlandi. Sono di un uomo"

I frammenti scoperti nella sede in via Po. La certezza dopo le analisi svolte: non sono neanche di Mirella Gregori. I reperti risalgono a un periodo precedente al 1964, quando le due 15enne scomparse nel 1983 non erano ancora nate

Le ossa trovate nella sede della Nunziatura Apostolica di via Po, a Roma, non sono di Emanuela Orlandi, né di Mirella Gregori. La certezza arriva dalle analisi svolte nei laboratori della scientifica, che solo oggi hanno comunicato che i reperti risalgono, senza dubbi, a un periodo precedente al 1964, quando le due quindicenni romane scomparse nel 1983 non erano ancora nate. Ma c'è di più. Le ossa scoperte appartengono a un uomo, come emerge dalle indagini che hanno estrapolato una parte del dna. Il codice genetico estratto è incompleto e non utile al confronto, ma non lascia dubbi sul sesso maschile dello scheletro.

Dai dati preliminari, su radio destro e una parte di calotta cranica, emerge quindi "un contenuto di carbonio 14 riconducibile a età calendariale precedente al 1964". Per ora, gli inquirenti non si sbilanciano ulteriormente, ma la prossima settimana proseguiranno le analisi sui resti di collagene trovati su un molare e una vertebra per provare a raggiungere una datazione più precisa che potrebbe essere riferita anche a decenni precedenti al 1964.

L'unica cosa certa, al momento, è che le ossa appartengono a un uomo. La parte estrapolata infatti è il cromosoma Y. L'analisi è stata effettuata su una parte di femore dalla quale la polizia scientifica ha potuto isolare materiale genetico solo parziale a causa dello stato di deterioramento delle ossa.

"Noi aspettiamo gli esami genetici definitivi. Faremo le opportune valutazioni dopo averle sottoposte al nostro consulente", ha commentato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi.

