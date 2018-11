Ossa Nunziatura, inquirenti: Non appartengono a Orlandi e Gregori

di alm/npf

Roma, 23 nov. (LaPresse) - Le ossa trovate nella sede della Nunziatura Apostolica di Via Po, a Roma, non sono di Emanuela Orlandi, né di Mirella Gregori. La certezza arriva dalle analisi svolte nei laboratori della scientifica di Caserta, che solo oggi hanno comunicato che i reperti risalgono, senza dubbi, a un periodo precedente al 1964, quando le due quindicenni romane scomparse nel 1983 non erano ancora nate.

