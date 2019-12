Operazione anti riciclaggio in 31 Paesi: scoperti 3800 'muli'

di scp

Milano, 4 dic. (LaPresse) - Nell'ambito di una vasta operazione anti riciclaggio in 31 paesi, supportata da Europol, sono stati identificati 3800 'muli' che trasportavano denaro e 386 reclutatori. L'azione è durata tre mesi, da settembre a novembre. Europol ha supportato le operazioni assistendo le autorità nazionali con controlli incrociati nelle banche dati di Europol e la raccolta di informazioni per ulteriori analisi, mentre Eurojust ha contribuito all'invio e alla facilitazione dell'esecuzione degli ordini di indagine europei. Sono state aperte 1025 indagini penali, molte delle quali sono ancora in corso.

