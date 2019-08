Open Arms, sbarcati 9 migranti per motivi di salute

Sono sbarcati altri 9 migranti per motivi di salute dalla Open Arms. L'imbarcazione rimane ancora fuori Lampedusa con 98 persone a bordo. "Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo non è in grado di entrare in empatia con il dolore degli altri" ha twittato la nave, da oltre due settimane in attesa di un porto sicuro. E a bordo cresce la tensione. Questa mattina un migrante si è gettato in acqua. Una motovedetta della guardia costiera è intervenuta per recuperarlo. Lo racconta su Twitter il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, che sul social scrive: "Sequestrati da 19 giorni". Intanto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo un'altra lunga giornata di stallo si è detto disponibile a chiedere alla Guardia Costiera di caricare i migranti e portarli nel porto iberico indicato da Madrid. In cambio, però, Toninelli chiede alla Spagna di fare, prima, a sua volta, "un passo in avanti", rimuovendo la bandiera alla nave della Ong, in modo da impedirle di rimettersi in viaggio per nuove operazioni di soccorso.

