Open Arms respinge offerta Spagna: Viaggio troppo lungo

di abf

Roma, 18 ago. (LaPresse) - Open Arms respinge l'offerta di approdo della Spagna. "La situazione è di emergenza umanitaria e dopo 17 giorni in mare, non sono in grado di affrontare un viaggio così lungo", ha detto un portavoce della ong, secondo quanto scrive El Pais. "Non accettiamo la Spagna. Non possiamo mettere insieme la sicurezza e l'integrità fisica degli immigrati e dell'equipaggio. Dobbiamo sbarcare ora", ha aggiunto.

