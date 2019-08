Open Arms, Madrid: Da governo spagnolo soluzione in prossime ore

di vln

Milano, 20 ago. (LaPresse) - Il governo spagnolo offrirà "nelle prossime ore" una soluzione alla Open Arms di fronte alla situazione di "emergenza umanitaria", perché la Spagna "non guarderà dall'altra parte come sta facendo il ministro italiano Matteo Salvini". Lo ha dichiarato la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in un'intervisa alla Rne ripresa dalla Vanguardia. Robles non ha spiegato se questa opzione comporta il trasferimento dei migranti in aereo come richiesto dalla Ong e ha indicato che l'alternativa prevista dal governo comprende "la soluzione migliore e più appropriata dal punto di vista umanitario".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata