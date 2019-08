Open Arms, il video-appello di Richard Gere: "Abbiamo il dovere di aiutarli"

Appello di Richard Gere per i migranti allo stremo sulla Open Arms, ferma da giorni nel Mediterraneo: "Abbiamo il dovere di aiutarli, hanno bisogno di un porto sicuro per sbarcare", le parole dell'attore e attivista americano in un video messaggio girato a bordo della nave umanitaria spagnola, dove ha portato rifornimenti di cibo e acqua.