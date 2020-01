Oms: Minaccia dell'antibiotico-resistenza mai stata più immediata

di scp

Milano, 17 gen. (LaPresse) - "La minaccia dell'antibiotico-resistenza non è mai stata più immediata e la necessità di soluzioni più urgente". Lo afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "Sono in corso numerose iniziative per ridurre la resistenza, ma abbiamo anche bisogno che i paesi e l'industria farmaceutica intensifichino e contribuiscano con finanziamenti sostenibili e nuovi farmaci innovativi". Il calo degli investimenti privati e la mancanza di innovazione nello sviluppo di nuovi antibiotici stanno minando gli sforzi per combattere le infezioni.

