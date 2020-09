Omicidio Willy, possibili nuovi indagati

Potrebbero esserci presto nuovi indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni a Colleferro, vicino Roma. I carabinieri stanno ascoltando altre persone che avrebbero avuto un ruolo nella rissa. In carcere i fratelli Bianchi e Mario Pincarelli, ai domiciliari Francesco Belleggia. Al momento si procede per omicidio preterintenzionale, ma gli inquirenti potrebbero cambiare l'imputazione in omicidio volontario.

Intanto Paliano, comune del Frusinate, si prepara a dare l'ultimo saluto a Willy: i funerali del 21enne si terranno sabato 12 settembre dalle 10 presso il campo sportivo comunale 'Piergiorgio Tintisona'. La cerimonia sarà vietata a telecamere e riprese di ogni tipo, come chiesto dalla famiglia. l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino e ha annunciato di aver provveduto alle spese del funerale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata