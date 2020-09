Omicidio Willy, funerali sabato a Paliano. Il sindaco: "Sosterremo le spese"

Lutto cittadino a Paliano, a Frosinone, in occasione del funerale di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. Lo ha annunciato il sindaco Domenico Alfieri in una nota pubblicata sul sito del Comune. "Sconforto e disperazione. Questo è quello che prova in questo momento la nostra comunità per la perdita del nostro caro Willy. Tutta la città di Paliano si stringe intorno alla famiglia e ne condivide l'immenso dolore", ha aggiunto il primo cittadino. Il Comune sosterrà anche le spese del funerale: "L'amministrazione comunale cercherà di affrontare anche le spese legali del processo giudiziario che la famiglia dovrà affrontare, valutando anche la possibilità di costituirsi parte civile al processo", ha aggiunto il primo cittadino, comunicando di aver iniziato una raccolta fondi per la famiglia del giovane. I funerali si terranno a Paliano sabato 12 settembre, alle 10 al Campo Sportivo Comunale 'Piergiorgio Tintisona'.

Intanto restano in carcere tre dei quattro indagati mentre il quarto è ai domiciliari. Dall'autopsia sono emersi diversi traumi sul corpo del giovane, che mostrerebbero le violenze inaudite subite.

