Omicidio suicidio a Vigevano: accoltella la moglie e si spara. La figlia era in casa

La donna è stata trovata riversa a terra senza vita nella loro casa, l'uomo in garage. La bambina di 12 anni è sotto choc

Un uomo, classe 1964, ieri sera ha ucciso la moglie, classe 1981, a Vigevano e poi si è sparato. La donna è stata trovata riversa a terra senza vita nella loro casa con diverse coltellate, l'uomo era in garage, ucciso da un unico colpo di arma da fuoco. La coppia aveva una figlia di 12 anni, trovata in stato di choc sul posto, che era presumibilmente in casa al momento dei fatti.

Sono stati disposti le autopsie e accertamenti; l'ipotesi è che ci possa essere stata una lite, in corso verifiche per capire dove sia iniziata e se fosse un episodio sporadico o frequente. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata intorno alle 22.45. Secondo quanto riportato da diversi giornali locali, l'uomo sarebbe un finanziere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata