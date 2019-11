Omicidio Sacchi: obbligo di firma per la fidanzata Anastasiya Kylemnyk

Svolta nell'indagine sull'omicidio di Luca Sacchi. Nuove misure cautelari colpiscono, tra gli altri, anche Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima. I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione, nella Capitale, a un'ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, che dispone misure cautelati nei confronti di 5 persone per le indagini relative all'omicidio avvenuto la sera del 23 ottobre scorso davanti a un pub del quartiere Appio Latino. Destinatari delle misure di arresto, per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo sono i due già reclusi, fermati nei giorni successivi all'omicidio, e un terzo ragazzo 22enne, considerato colui che materialmente li ha armati; arrestato anche un 24enne, accusato con Anastasiya, colpita invece dalla misura dell'obbligo di firma, di aver tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti dagli altri tre indagati.

