Omicidio Sacchi Anastasiya a Gip: "Non sapevo di avere 70mila euro nello zaino"

"Non sapevo di avere settantamila euro nello zaino". Così Anastasiya Kylemnyk, si è difesa davanti al gip Costantino De Robbio nell’interrogatorio di garanzia durato circa mezz’ora. "Io e Luca siamo estranei alla vicenda", ha poi aggiunto la fidanzata del personal trainer, ucciso a Roma la notte del 23 ottobre, attualmente indagata per il tentato acquisto di un carico di droga nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del giovane.

Anastasiya ha poi parlato al Gip del rapporto con Luca Princi sottolineando che prima di quella tragica sera "era un carissimo amico di Luca". Ricostruendo quanto successo quella sera, la 25enne ha spiegato: "Ero davanti a quel pub con Luca come mille altre volte era capitato". Subito dopo l'omicidio, ascoltata come testimone, la ragazza aveva detto di esser stata scippata del proprio zaino mentre, insieme al fidanzato, si trovava nei pressi del pub John Cabot, nel quartiere Appio Latino, dove aveva bevuto una birra con alcuni amici della coppia. "Il comportamento di Anastasia durante l'interrogatorio di garanzia ha dato atto della sua estraneità sull'ipotizzato traffico di stupefacenti", ha invece dichiarato Giuseppe Concioni, difensore della giovane.

Per quanto riguarda Princi, che la sera del 23 ottobre aveva contattato gli spacciatori per acquistare la droga, interrogato ieri a Regina Coeli si è avvalso della facoltà di non rispondere. "È addolorato per la morte del suo amico. Per lui è stata una vicenda dolorosissima", ha fatto sapere il difensore Massimo Pineschi, che non esclude il ricorso per chiedere la scarcerazione: "Il mio assistito è scosso, è alla sua prima esperienza detentiva, potete immaginare come sta. Valuteremo il ricorso al Riesame dopo avere letto tutti gli atti", ha concluso il legale.

