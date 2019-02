Omicidio a Rozzano, confessano i killer: "Vendetta per abusi sessuali su una bimba"

Sarebbero stati i presunti abusi sessuali commessi dal 63enne Antonio Crisanti su una bambina a spingere il pregiudicato 35enne Emanuele Spavone e il complice Achille Mauriello, di 27 anni, a ucciderlo. L'agguato è scattato lunedì pomeriggio, nel parco vicino al supermercato 'Il Gigante' in viale Lazio a Rozzano, alle porte di Milano. I due presunti killer si sono costituiti in mattinata alla tenenza dei carabinieri di Rozzano.

Spavone, che è il fratello del genero della vittima, ha ammesso di aver sparato cinque colpi contro il 63enne con la sua pistola calibro 9x21, quattro dei quali sono andati a segno. Il complice, invece, era alla guida dello scooter a bordo del quale i due sono fuggiti. Da martedì mattina i due sono sotto interrogatorio davanti al pm Monia Di Marco nel tentativo di ricostruire l'accaduto.

Si continua a indagare anche sulla morte del 64enne Giuseppe Giuliano, ucciso alle 7.30 di lunedì mattina in un cantiere di Basiglio. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di pistola di piccolo calibro, di cui uno alla testa. Trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano è deceduto dopo poche ore. Per gli inquirenti questo delitto non è collegato con la morte di Crisanti.

