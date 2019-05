Omicidio Pamela, Oseghale condannato all'ergastolo con isolamento per 18 mesi

È stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Innocent Oseghale, il 30enne pusher nigeriano imputato nel processo sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana, il cui cadavere fatto a pezzi fu trovato il 31 gennaio scorso in due trolley sul ciglio della strada a Pollenza, in provincia di Macerata.

La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d'Assise di Macerata, ed è arrivata dopo oltre cinque ore di camera consiglio. La condanna per Oseghale è anche per occultamento di cadavere, mentre la violenza sessuale è stata assorbita dalle aggravanti, come si apprende da Simone Matraxia, avvocato di Oseghale.



