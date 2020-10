Omicidio Ollino, il sospettato arrestato aveva giubbotto antiproiettile in casa

Durante l'esecuzione della misura cautelare nei confronti del presunto autore dell'omicidio del commercialista Ollino, trovato morto a giugno sulla collina di Moncalieri, i Carabinieri di Torino hanno rinvenuto e sequestrato a casa dell'arrestato un giubbetto antiproiettile, celato in un armadio del ripostiglio. Si tratta di un pregiudicato di 42 anni, venditore di auto, ben conosciuto dalla vittima e suo inquilino in un appartamento di un residence di Pecetto Torinese.

Gli investigatori hanno innanzitutto acquisito le immagini registrate da due telecamere private poste nella zona dell’omicidio, che riprendono la BMW di Ollino che, quel pomeriggio dell’8 giugno intorno alle 18, era partito in macchina da casa sua per recarsi nel residence di Pecetto Torinese. In particolare, la sua auto alle 18.10 circa - come attestano i due sistemi di videosorveglianza ed alcuni testimoni - giunge nel complesso residenziale di Strada del Colle di Pecetto Torinese, dove si ferma per poco più di 10 minuti. Le stesse telecamere riprendono, intorno alle 18.45 – 18.50, un uomo che a piedi rientra in direzione del residence di Pecetto Torinese, ritenuto dagli investigatori dell’Arma l’autore del delitto, identificato anche grazie alla sua particolare camminata, poiché claudicante.

