Omicidio Noemi Durini, confermati 18 anni all'ex fidanzato

Confermata in appello la condanna a 18 anni e 8 mesi per Lucio Marzo, il 19enne accusato dell'omicidio di Noemi Durini. Era il 3 settembre 2017 quando il giovane, all’epoca minorenne, uccise la fidanzatina di 16 anni, nelle campagne di Castrignano del Capo, occultando poi il corpo e facendolo trovare dieci giorni dopo. La sentenza emessa dal Tribunale di Lecce. In aula anche il giovane arrivato a Lecce dal carcere di Quartuccio, in Sardegna, dov'è detenuto. Respinta la richiesta di rinnovare la perizia psichiatrica.