Omicidio Murazzi, la madre di Stefano Leo: "È grave che Mechaquat non fosse in carcere"

"È emerso in questi giorni che chi ha confessato il delitto avrebbe dovuto entrare in carcere già mesi fa. È un fatto grave, tuttavia cosa sia accaduto esattamente andrà accertato nelle opportune sedi". Lo ha dichiarato Mariagrazia Chiri, mamma di Stefano Leo, il giovane ucciso in riva al Po al Torino il 23 febbraio scorso, in riferimento a Said Mechaquat, il 27enne, italiano di origine marocchina, reo confesso dell'assassinio, in una nota diffusa dal legale Nicolò Ferraris. "In ogni caso - ha aggiunto - anche laddove quanto sinora emerso dovesse risultare confermato, ciò non può essere in alcun modo utilizzato strumentalmente per ridurre le gravissime responsabilità di chi ha colpito mortalmente un ragazzo pacifico e indifeso".

"È stato molto importante - ha continuato la donna - che si sia fatta luce sull'identità del responsabile di questo atroce gesto. Va a colmare un vuoto che in certi momenti era insopportabile. Quanto è accaduto a Stefano è una grave ferita per la nostra comunità, come ha detto una signora che abita poco lontano da lui: è stata una grande sconfitta per tutti, ora ci vuole una grande vittoria di tutti". "Io ho la massima fiducia - ha aggiunto Chiri - nel lavoro dei magistrati e dei carabinieri, e sono sicura che porteranno a termine l'indagine nel migliore dei modi".

"Ringrazio - ha continuato Mariagrazia Chiri - tutte le persone che mi hanno fatto avere la loro solidarietà, anche le persone che non ho sentito o conosciuto direttamente ma che nel loro profondo hanno condiviso con me questo dolore. Ringrazio i magistrati e gli inquirenti che hanno mostrato, oltre a professionalità e a competenza, molta umanità e vicinanza". La madre di Stefano Leo ha poi ricordato il figlio nella nota: "Stefano non c'è più. Stefano è stato un figlio meraviglioso che mi ha dato tantissimo e questo nulla me lo potrà mai togliere. Mi ha sempre dato un amore incommensurabile, fatto di affetto, di attenzioni, di rispetto. Mi ha tanto aiutato insegnandomi cose importanti: che sempre si può migliorare, ci si può trasformare superando i propri limiti, le proprie sofferenze ed insicurezze. Vorrei ricordare Stefano facendo del bene. Sarebbe il modo migliore per dimostrargli la mia immensa gratitudine. In questi giorni le dimostrazioni di affetto, di amore, di solidarietà mi hanno sostenuta costantemente. I miei familiari, le amiche e gli amici di Ste hanno profuso un'energia straordinaria ed io li ringrazio con tutto il cuore. In qualche modo ogni giorno gli ritorna quanto lui aveva seminato nella sua breve ma intensa vita. Era generoso, aperto, altruista, e non aveva pregiudizi".

Anm - Sul drammatico caso interviene anche l'Associazione Nazionale Magistrati. "L'omicidio di Stefano Leo impone, nella sua assurda tragicità, di prendere atto della situazione di gravissima carenza degli organici del personale amministrativo del settore Giustizia", si legge in una nota della Giunta Esecutiva Centrale dell'Anm. "L'assenza di assistenti, cancellieri, funzionari rende più difficile e lento pronunciare sentenze e, una volta che queste sono state emesse, ne impedisce la immediata esecuzione. Il caso verificatosi a Torino, con la mancata trasmissione alla Procura della Repubblica della sentenza irrevocabile per la sua esecuzione, che avrebbe potuto portare alla carcerazione del condannato, non è stato determinato da un 'errore' del singolo, e, purtroppo, non è un caso isolato, né un'eccezione" aggiunge.

In tutti gli uffici giudiziari italiani si stanno creando "enormi arretrati a causa del numero troppo esiguo di addetti e dell'aumentata produttività dei magistrati. Abbiamo chiesto ripetutamente che ci venissero date le condizioni necessarie a fornire un servizio Giustizia adeguato. Non basta cambiare le norme e non basta neppure assumere più magistrati. I magistrati - spiega ancora la nota dell'Anm - sono una delle componenti di un lungo percorso che porta alla Giustizia, ma non possono camminare da soli. Per procedere occorre poter disporre di tutte le altre componenti e, innanzitutto, di personale amministrativo. Occorrono investimenti e assunzioni. La Giustizia non è solo la Magistratura.I magistrati subiscono l'assenza di risorse e soffrono della impossibilità di fornire un servizio all'altezza delle aspettative dei cittadini. Oggi, con il profondo dolore e il cordoglio per quanto accaduto, chiediamo al Ministro di intervenire attivamente e concretamente perché la complessa struttura della Giustizia sia messa in condizione di operare e perché - conclude l'Anm - si scongiuri il ripetersi di analoghe disfunzioni".

