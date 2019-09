Omicidio Meredith, semilibertà a Rudy Guede: lavorerà in centro studi criminologici

Rientrerà in carcere la notte. E' stato condannato a 16 anni per l'omicidio 'in concorso' della studentessa inglese a Perugia.

Ottiene la semilibertà Rudy Guede, condannato a 16 anni per l'omicidio, a Perugia, di Meredith Kercher. Lavorerà nella segreteria del Centro studi criminologici di Viterbo per rientrare in carcere la notte, secondo le modalità decise dal tribunale di sorveglianza, come conferma il suo legale Fabrizio Ballarini. Guede nel 2010 ha ricevuto in Cassazione la condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio 'in concorso' per il quale nel 2015 vennero assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito. I suoi legali chiesero la revisione del processo che però venne respinta.



