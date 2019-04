Omicidio Di Pietrantonio, il pg della Cassazione: "Paduano merita l'ergastolo, uccise per punirla"

Il pg Stefano Tucci chiede in Cassazione un nuovo processo in appello per Vincenzo Paduano: secondo l'accusa l'omicida di Sara Di Pietrantonio, già condannato a 30 anni, merita l'ergastolo. Per il pg non ci sono dubbi sulla fondatezza di tutte le aggravanti per l'ex fidanzato della vittima, che la notte tra il 28 e il 29 maggio del 2016 uccise e diede fuoco alla giovane.

Tucci ha chiesto un nuovo processo di appello per valutare la condanna all'ergastolo del'ex vigilante, condannato in appello, nel maggio scorso, a 30 anni di carcere. Paduano, processato con rito abbreviato, aveva ricevuto in primo grado la pena dell'ergastolo.

Per Tucci l'omicida è stato mosso "da spirito punitivo e non da impeto di gelosia". Secondo quanto detto dal magistrato durante la requisitoria in Cassazione, l'uomo "voleva esercitare dominio di possesso sulla vittima, controllandola in ogni suo spostamento". Per questo arrivò a controllare l'account social di Sara rubandole le password: un comportamento, secondo l'accusa, "sintomatico del dominio che voleva esercitare sulla ragazza". Non c'è "alcun ragionevole dubbio sulle aggravanti contestate nei futili e abietti motivi e nella premeditazione dell'omicidio".

Infine le scuse di Paduano sono state per l'accusa, "tardive e inconcrete": "Facile chiederle - dice Tucci - dopo esser stati condannati all'ergastolo". Per questo il pg chiedo un nuovo appello per valutare l'aggravamento della pena in ergastolo.

La vicenda - Sara e Paduano erano stati insieme per un paio di anni, allontanandosi e riavvicinandosi a più riprese, fino a tre settimane prima dell'omicidio, quando Sara lo aveva lasciato definitivamente.

Il 28 maggio 2016, i due si erano visti nel pomeriggio, a casa di lei, avevano parlato, e Sara aveva ribadito che era davvero finita: stanca di quella storia malata, fatta di continue pressioni psicologiche e folli gelosie da parte di lui, era riuscita a dire basta a un amore che di amore non aveva nulla, e la faceva stare male.

Poche ore dopo, sabato notte, mentre era di turno come vigilantes nel quartiere Eur di Roma, Paduano ha lasciato il posto di servizio ed è andato sotto casa del giovane che Sara da poco frequentava. Ha aspettato che lei riportasse a casa il ragazzo, e quando si è allontanata in auto, Paduano l'ha seguita. Sara inizialmente non si è accorta di nulla, ha mandato con il telefono un messaggio alla madre comunicandole che di lì a poco sarebbe arrivata a casa. Pochi istanti dopo Paduano, alla guida dell'auto, la affiancava e speronava, costringendola a fermarsi. I due sono scesi dall'auto e hanno discusso. Sono stati visti da alcuni passanti, prima che lui la uccidesse e le desse fuoco.

Alle 5 del mattino, dopo una segnalazione per l'auto in fiamme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato a duecento metri dai resti del veicolo bruciato, il corpo semicarbonizzato di Sara. Gli agenti della squadra mobile hanno sentito i genitori della giovane, il ragazzo che frequentava, gli amici più stretti: subito è emerso che Paduano la tormentava da tempo con telefonate continue e di recente l'aveva pedinata in almeno un'occasione.

Sara era preoccupata per la morbosità con la quale il suo ex fidanzato voleva tornare ad ogni costo con lei, ma forse non lo riteneva pericoloso tanto che anche poche ore prima dell'omicidio si erano visti per un chiarimento. L'ultimo, prima della follia omicida che l'avrebbe uccisa.

