Omicidio Desirèe a Roma, fermato quarto uomo a Foggia. Salvini: "Catturato altro verme: ora carcere duro e a casa"

Si tratta di un cittadino del Gambia. Bonafede: "Valutare decreto per inasprire le pene per la violenza sessuale". Raggi: "No alle ronde"

È stato fermato a Foggia il quarto uomo indagato per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne morte la notte del 19 ottobre in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma. Si tratta di un cittadino gambiano. "Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte #Desirée. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino. Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa!!!. Ringrazio la Procura e le Forze dell'Ordine per la rapidità e l'efficacia", ha subito commentato su Twitter il vicepremier Matteo Salvini.

Le indagini vanno avanti: secondo gli inquirenti, erano quasi due settimane che Desirée frequentava quel luogo di degrado, a San Lorenzo, dove si procurava la droga e dove, andava e veniva da quel posto in cui la notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana ha trovato la morte, dopo esser stata stuprata dal gruppo di spacciatori.

Intanto, sono fissati per sabato mattina, nel carcere di Regina Coeli, gli interrogatori di convalida per i tre fermati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Desirée. Mamadou Gara, 27 anni, Brian Minteh, 43 anni, entrambi senegalesi, e il 46enne nigeriano Chima Alinno, compariranno davanti alla gip . Nei loro confronti la Procura contesta i reati di omicidio, violenza sessuale e cessione di stupefacenti.

Sull'omicidio della giovane, è intervenuto su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Nel contratto di Governo è previsto l'inasprimento delle pene per la violenza sessuale, con l'introduzione di nuove aggravanti e aumenti di pena per i soggetti più vulnerabili. C'è una proposta di legge depositata alla Camera e va presa in considerazione la possibilità di agire con una decreto legge da convertire immediatamente dopo la manovra. So che sarebbe uno strappo alla regola ma di fronte a situazioni eccezionali, servono misure eccezionali".

Sempre su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi, ha precisato: "Non credo che servano ronde. Quello che serve, e che a Roma stiamo già sperimentando in un piccolo quartiere dove ha funzionato, è quello che viene chiamato il controllo di vicinato. Serve che i cittadini siano attivi, collaborino tra di loro e con le forze dell'odine, perché sono le forze dell'ordine che devono mantenere l'ordine nella città". Per la sindaca, i cittadini però "possono essere degli occhi, possono essere delle orecchie, possono collaborare: dove collaborano c'è più controllo del territorio, c'è più sicurezza, c'è maggiore consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio e soprattutto inizia ad esserci un nuovo modo di vivere la città da parte dei cittadini, non subire più ma essere attivi anche nello scegliere che destinazione si vuole dare alla propria città o al quel quartiere o a quella strada" ha continuato Raggi.

"C'è un'attività corale che vede come perno il cittadino e le forze dell'ordine ma che assolutamente non vuole, e io mi oppongo a qualunque tipo di visione che preveda, l'uso della forza privata indiscriminata per risolvere problemi di ordine pubblico o ordine sociale - ha concluso Raggi - Abbiamo la polizia che deve essere sicuramente aiutata e i cittadini, lo abbiamo sempre detto, devono essere cittadini attivi e anche nel controllo del territorio possono dare il loro contributo. #NoallamarciadiForzaNuova le ronde non sono la risposta giusta. Per le nostre città servono maggiore presenza dello Stato, presidio del territorio con le forze dell'ordine e la partecipazione di tutti cittadini".

Intanto, l'avvocato Oreste Palmieri, legale di Gianluca Zuncheddu, papà di Desirèe, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione "Cosa succede in città", condotta da Emanuela Valente. Palmieri ha parlato dei precedenti penali di Zuncheddu e del rapporto con la figlia, che aveva mantenuto il cognome della madre. L'uomo viene descritto dalla stampa come un boss della droga. È così? "Assolutamente no - ha affermato Palmieri - Non ha una sola sentenza definitiva ma un unico procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, tra l'altro molto datato, per il quale è a piede libero ed è ancora in corso il primo grado di giudizio al Tribunale di Latina. Conosco Zuncheddu da diversi anni, si è sempre interessato della figlia, ha sempre cercato di starle vicino, tant'è che quando ha avuto dei problemi la madre ha sempre chiamato lui".

Perché la madre di Desirèe ha denunciato il marito per stalking? "Quando si sono lasciati un paio di anni fa, come accade in molte separazioni c'era risentimento. Ci sono stati dei litigi e sempre a causa delle figlie, perché Zuncheddu e Mariottini hanno anche un'altra figlia più piccola". Non poteva avvicinarsi all'abitazione dei Mariottini ma Desirèe continuava a incontrarla. "La vedeva spesso, avevano rapporti normalissimi di padre-figlia. Nell'ultimo periodo quando ci sono state le denunce, Desirèe cercava di prendersi i propri spazi, come accade a molti figli di genitori separati, se avessero una famiglia unita alle spalle non quegli spazi gli verrebbero concessi perché sarebbero più controllati. Negli ultimi due anni la situazione di Desirèe è degenerata".

Gianluca Zuncheddu aveva capito che Desirèe stava vivendo un momento difficile? "Zuncheddu non sapeva niente, non poteva nemmeno immaginarlo". Si sente in colpa per non essere riuscito ad aiutarla? Come sta? "È un uomo distrutto dal dolore, come per qualsiasi altro padre che deve affrontare una tragedia del genere, una persona che non riesce nemmeno a parlare per il dolore che sta vivendo".

