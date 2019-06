Olimpiadi 2026, l'attesa e poi l'urlo di gioia a Milano

Prima l'attesa, poi l'urlo di gioia: a Milano davanti al maxischermo si sono radunate decine di persone per assistere all'annuncio sull'assegnazione dei giochi olimpici 2026. In piazza anche il neo eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino. Alla notizia della vittoria di Milano e Cortina, la piazza è esplosa in un urlo di gioia.