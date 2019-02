Nuovo stadio Roma, ex assessore Berdini: "Ecco perché il progetto non sta in piedi"

Dopo anni di discussioni e polemiche il comune di Roma ha dato il suo via libera alla costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Entro l'anno saranno avviati i cantieri per realizzare l'impianto previsto dal progetto finito al centro di un'inchiesta della procura capitolina, che ha chiesto il processo per 15 persone, tra cui il costruttore romano Luca Parnasi, accusato di aver cercato di corrompere politici e funzionari pubblici. La sindaca Raggi ha dato il suo ok forte anche della relazione del Politecnico di Torino che ritiene il piano sostenibile sotto il profilo della mobilità. Non è così però per l'ex assessore all'Urbanistica della giunta capitolina pentastellata Paolo Berdini che insiste: "Il progetto non sta in piedi".