Nuova strage del sabato sera, 8 morti sulle strade

Ennesima strage del sabato sera sulle strade italiane. Otto morti, quasi tutti giovani, in una serie di incidenti in tutto il paese. Sei persone sono morte solo in Veneto tra ieri sera e stamattina all’alba. Ad Anguillara Sabazia vicino a Roma, una ragazza di vent'anni è morta a bordo di un'auto che è finita contro un albero. Ferita un'amica. Invece nel catanese, un sedicenne è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti gravemente dopo che l'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un muretto.