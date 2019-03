Manuel: "Tra 10 anni spero di camminare, la mia speranza sono ancora le Olimpiadi"

Nonostante abbia rischiato di morire e ora non possa più muovere le gambe, gli obiettivi di Manuel Bortuzzo non cambiano. "Il mio obiettivo erano le Olimpiadi e la speranza c'è sempre", così il nuotator nel corso di un incontro con i media al centro federale di Ostia. In merito a una possibile partecipazione futura alle Paralimpiadi l'atleta spiega: "Non ci penso. Voglio prima vedere dove posso arrivare".

"Come mi vedo fra 10 anni? Spero in piedi". ha dichiarato Manuel Bortuzzo. "Per guardare avanti non bisogna guardare indietro - aggiunge - la mia vita è sempre la stessa. C'è un problema logistico ma sono quello di sempre. Potevo battere la testa e non essere più me stesso". Se incontrasse chi gli ha sparato, non cambierebbe nulla, dice Manuel: "Penso che mi verrebbe da ridere perché non ha senso quello che hanno fatto". L'atleta veneto parla anche di Roma: "Mi ha tolto tanto ma mi darà anche tanto, sto bene qui e vorrei comprarci casa".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata