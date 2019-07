Nuoro, esplosione in centro polivalente che ospita sede Pd

di scp

Nuoro, 30 lug. (LaPresse) - Esplosione nella notte a un centro polivalente di Dorgali, in provincia di Nuoro, che ospita anche la sede del Pd. L'edificio, in via Lamarmora, ha subito danni per l'esplosione di una bombola di gas ma non ci sono feriti. Le indagini sono condotte dai carabinieri, sul posto anche la polizia e i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata