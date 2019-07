Nuoro, auto del sindaco di Cardedu data alle fiamme

di scp

Nuoro, 30 lug. (LaPresse) - L'auto del sindaco di Cardedu, in provincia di Nuoro, Matteo Piras, è stata data alle fiamme questa notte verso le 3. Il veicolo - del padre del sindaco, deceduto l'anno scorso, e da allora nella sua disponibilità - era parcheggiato in una via del paese ed è andato completamente distrutto. Alla luce dei primi rilievi dei vigili del fuoco, si presume che il fatto sia di natura dolosa. Indagano i i carabinieri di Jerzu. L'episodio si aggiunge a un altro avvenuto sempre nella notte in provincia di Nuoro, un'esplosione al centro polivalente di Dorgali che ospita anche la sede del Pd.

