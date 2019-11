Nubifragio in Liguria, esondato il torrente Petronio

Forti piogge e temporali anche oggi in gran parte dell'Italia. Allagamenti e crolli di alberi per il vento forte in Liguria. Tromba d'aria a Lavagna, nel levante genovese, che ha fatto volare via il tetto di alcune abitazioni. Esondato il torrente Petronio. Paura a Riva Trigoso. Il Comune di Sestri invita i cittadini a non uscire di casa.