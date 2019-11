Novara, uccide fratello e scappa: si consegna in caserma

di mrc/bdr

Milano, 2 nov. (LaPresse) - E' durata alcune ore la fuga dell'uomo che questo pomeriggio ha sparato al fratello nella casa con cui vivevano insieme alla madre a Trecate (Novara). Secondo le prime informazioni, l'uomo, fuggito in macchina, si sarebbe consegnato in caserma dei carabinieri a Novara e avrebbe anche dato ai militari la pistola. All'origine del gesto ci sarebbe stato un litigio tra i due fratelli al quale però non avrebbe assistito nessuno. Nell'appartamento di Trecate vive anche la sorella che al momento dell'omicidio non si trovava in casa.

