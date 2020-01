Novara, lancia masso di 8 chili da cavalcavia A4: arrestato

di mad

Novara, 31 gen. (LaPresse) - La polizia di Novara ha arrestato un ragazzo per aver lanciato di notte dal cavalcavia un masso di otto chili e un cartello stradale. Assieme a lui la polizia stradale ha denunciato un minorenne. I lanci, per fortuna, hanno prodotto solo danni materiali a diversi mezzi in transito sull'A4 Torino-Milano, nei pressi dell'uscita di Vicolungo. Possibile un collegamento, sottolineano gli investigatori, con altri casi accaduti sempre in provincia di Novara, lungo la tangenziale cittadina e l'A4.

