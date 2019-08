Novara, 23enne accoltellato in piazzale: fermato si scusa su Facebook

di mrc/lrs

Milano, 26 ago. (LaPresse) - "Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro". Questo il messaggio che si legge sulla bacheca Facebook di Alberto Pastore, il 23enne fermato per l'omicidio di un coetaneo dopo una lite a Comignago (Novara). "Nella mia vita - si legge ancora nel post - ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo. Mi mancherete tutti...papà ti voglio solo dire che sei stato un padre fantastico, anche a te mamma che ti sei sempre preoccupata ultimamente Erika mi sei stata di grande aiuto... Voglio ringraziare con il cuore Valentina Cometti che mi è stata vicina sempre da quando ci conosciamo da bambini, voglio ringraziare mia zia Patrizia, mio nonno... E le persone che mi volevano bene e sicuramente molti non mi riconosceranno più come prima... È stata colpa di Yoan Leonardi... Mi dispiace per tutti", conclude Pastore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata