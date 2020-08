Notte di paura all'Aquila, i vigili del fuoco al lavoro da giorni

(LaPresse) Preoccupazione e paura a L'Aquila per due incendi, di origine dolosa, che da giorni stanno flagellando i campi e i boschi attorno al capoluogo abruzzese. Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni nella zona del Monte di Pettino. Molti i cittadini scesi in strada: i residenti delle zone interessate dal perimetro del fuoco sono 1800, pronte le ordinanze di evacuazione. Le fiamme sono divampate il 30 luglio scorso e da allora il lavoro dei vigili del fuoco, anche con l'uso di Canadair, è stato incessante. Queste immagini risalgono a domenica 2 agosto. "Di due fronti, ne rimane sostanzialmente solo uno. Nella frazione di Arischia è sotto controllo, seppure non del tutto domato.Nei quartieri di Cansatessa e Pettino, invece, il quadro è più serio", ha scritto su Facebook il sindaco Pierluigi Biondi.