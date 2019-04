Notre-Dame, Papa: Addolorato e vicino a tutti i parigini

di rib/npf

Città del Vaticano, 17 apr. (LaPresse) - "Colgo questa occasione per esprimere alla comunità diocesana di Parigi, a tutti i parigini e all'intero popolo francese il mio grande affetto e la mia vicinanza dopo l'incendio nella Cattedrale di Notre-Dame". Lo ha detto Papa Francesco nei saluti ai pellegrini francesi presenti all'udienza generale in piazza San Pietro. "Cari fratelli e sorelle, sono rimasto addolorato e mi sento tanto vicino a tutti voi, a quanti si sono prodigati anche rischiando di persona per salvare la basilica va la gratutidune di tutta la Chiesa. La Vergina Maria li benedica e sostenga il lavoro di ricostruzione, possa essere un'opera corale a lode e gloria di Dio".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata