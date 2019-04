Nomadi a Torre Maura. La Cei: "Evitare la guerra tra poveri"

"Non siamo razzisti, chiediamo solo di non essere più considerati la pattumiera della città". La mettono così, gli abitanti di Torre Maura. Ma il gruppo che è rimasto fino a questa mattina a controllare che i 77 nomadi (33 bambini) fossero effettivamente portati via dall'ex clinica in cui erano stati sistemati. Ci sono cittadini qualsiasi, probabilmente esasperati e in buona fede, ma ci sono anche i ragazzoni palestrati di Casa Pound e Forza Nuova che gridano, minacciano e promettono rappresaglie se anche un solo nomade resterà a Torre Maura.

Un'operazione certamente sbagliata per come è stata gestita senza praticamente avvertire nessuno, in un quartiere con così tanti problemi da non poter sopportare neanche l'ipotesi che ne arrivi un altro. Il fatto è che, comunque, in questo caso, si trattava di una trentina di famiglie con bambini che non vivono da tempo nei campi e per i quali si sta cercando una sistemazione che permetta alle famiglie di restare unite e ai bambini di andare a scuola. Adesso finirà che verranno sparpagliati: i bambini con le madri, i padri da altre parti e a scuola ci andrà chi potrà.

La Cei - "Bisogna evitare la guerra tra poveri. È importante attenzionare l'ambiente, avere un'attenzione a tutto tondo, partendo dal principio che parliamo di persone". Così il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, in conferenza stampa al termine del consiglio permanente (1-3 aprile). "Non si può non essere preoccupati del clima che si viene a determinare, soprattutto quando alcune situazioni vengono strumentalizzate" da parte della politica.

Di Maio - "Io credo che ci siano tensioni sociali legate al fatto che tante persone, tanti italiani sono in difficoltà. Non giustifico chi calpesta il pane o fa atti di violenza, ma so che ci sono tante tensioni sociali tra italiani e stranieri ed è mio dovere abbassare queste tensioni sociali e lavoro ogni giorno per questo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a 'Mattino cinque' tornando su quanto accaduto nel quartiere romano di Torre Maura. "Aspettiamo anche le indagini della polizia - ha aggiunto - per capire se si tratta di una cosa organizzata da un partito tipo Casapound o di ultra destra o se c'erano cittadini".

