Nocera Inferiore, morta bimba di 8 mesi. Indagati i genitori

Sono indagati per omicidio i genitori della bimba di otto mesi morta all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo essere arrivata in gravissime condizioni. Sul corpo della piccola sono stati trovati lividi ecchimosi, lesioni ed escoriazioni che hanno insospettito i medici. L'indagine è scattata immediatamente. I genitori, che vivono a Sant'Egidio del Monte Albino ed erano seguiti dai servizi sociali, sono stati subito fermati e posti sotto interrogatorio. "Spesso avvenivano violenze in quella famiglia", hanno raccontato i vicini alla polizia. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba.