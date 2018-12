No Tav: Siamo in 100 mila a Torino

di vln/ect

Torino, 8 dic. (LaPresse) - "Siamo in 100 mila ve ne rendete conto?". Così Alberto Perino storico leader della manifestazione No Tav dal palco di piazza Castello a Torino dove si sta riunendo tutto il corteo No Tav. "A sarà dura", ha aggiunto, urlando lo storico slogan del movimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata