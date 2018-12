No Tav, Perino: Siamo tanti, convinti e resistenti

di vln/ect

Torino, 8 dic. (LaPresse) - "Siamo in tanti, siamo colorati ma soprattuto siamo convinti. Perché chiunque sta sfilando oggi sa cosa è il Tav. Se le madamine lo avessero chiesto alla loro piazza nessuno lo avrebbe saputo. Sono 30 anni che facciamo manifestazioni". Così Alberto Perino, storico leader del Movimento No Tav, parlando alla testa del corteo che è partito ora da piazza Statuto a Torino e facendo riferimento alla manifestazione del 'sì' del 10 novembre. "Io non conto i numeri ma guardo alla resistenza della gente - ha aggiunto -. In questi anni abbiamo preso botte, abbiamo avuto condanne, qualcuno di noi è finito anche in galera ma siamo ancora qui. Loro deve erano?".

