No Tav: Arrestata Nicoletta Dosio, cittadini Bussoleno in strada

"Nicoletta Dosio è appena stata arrestata. I carabinieri sono venuti a prelevarla nella sua abitazione poco dopo le 18. Stamattina all'attivista 73enne era stata notificata la revoca delle sospensioni. In questo momento, cittadini di Bussoleno scesi in strada alla spicciolata stanno rallentando l'arresto bloccando la strada". Lo fanno sapere i 'No Tav' sul sito ufficiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata