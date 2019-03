No al razzismo, migliaia in piazza a Milano

Migliaia di persone in piazza a Milano nella grande marcia antirazzista "People, prima le Persone". In una lunga passeggiata, con musica e balli, i 200mila partecipanti, giunti da tutta Italia, hanno sfidato il governo gialloverde e la “politica della paura”. Slogan a favore dei migranti e contro il ddl Pillon sull'affido condiviso. In piazza, tra gli altri, il sindaco Sala, Ornella Vanoni e i candidati alla segreteria del Pd Maurizio Martina e Nicola Zingaretti.