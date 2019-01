Neve a Matera, i sassi imbiancati

L'ondata di gelo annunciata nei giorni scorsi ha investito l'Italia e avrà il suo culmine tra oggi e domani. Temperature in picchiata di circa 10 gradi. Neve e ghiaccio in Basilicata: Imbiancata la città dei Sassi, Matera, e anche gli scavi di Pompei in Campania. Ha nevicato anche in Puglia, sui vigneti del Negramaro in Salento e nella Murgia barese.