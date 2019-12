Nazismo, rettore Siena: Presto provvedimenti per tweet docente pro Hitler

di fbg/vln

Siena, 2 dic. (LaPresse) - "Le vergognose esternazioni del prof. Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso". Lo afferma, in una nota, il rettore dell'università di Siena, Francesco Frati, a proposito del tweet pro Hitler del professor Emanuele Castrucci, docente di filosofia del diritto dell'ateneo senese. "Il rettore, personalmente e in nome e per conto dell' Università di Siena - è scritto ancora nella nota - condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicato su twitter. L' Ateneo che ho l' onore di rappresentare si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata