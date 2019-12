Nazismo, indagato Castrucci: procura sequestra profilo Twitter

di fbg/dab

Siena, 3 dic. (LaPresse) - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, aggravata da negazionismo. Per questa ipotesi di reato la procura di Siena ha aperto un fascicolo di indagine a carico di Emanuele Castrucci, 67 anni, professore ordinario di filosofia del diritto all'università di Siena che aveva postato un tweet filonazista. Su disposizione del procuratore capo Salvatore Vitello, è stato eseguito dalle polizia postale il sequestro preventivo del profilo Twitter del professore.indagato. La polizia postale ha bloccato l'account intestato al professor Castrucci, impedendo al titolare del profilo non solo di accedervi ma anche di modificare o cancellare i tweet oggetto dell'indagine penale a suo carico. L'indagine, secondo fonti investigative, potrebbe essere estesa anche ad altri utenti di Twitter che potrebbero aver condiviso i post del professore Castrucci. Anche coloro che hanno commentato positivamente il tweet a favore del dittatore nazista potrebbero entrare in un fascicolo collegato al filone principale dell'inchiesta che vede indagato il docente. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata