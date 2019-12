Nazismo, indagato Castrucci: procura sequestra profilo Twitter-2-

di fbg/dab

Siena, 3 dic. (LaPresse) - La polizia postale è stata incaricata, inoltre, di accertare l'esistenza, su altri social network o sempre su Twitter, di altri profili riconducibili a Castrucci, in modo da verificarne il contenuto. Nei confronti di Castrucci sono state presentate tre denunce: dall'Università di Siena, a firma dal rettore Francesco Frati, dall'Avvocatura della Regione Toscana, per apologia di fascismo, su richiesta del presidente Enrico Rossi, e dalla Comunità ebraica di Firenze e Siena. Ieri il rettore Francesco Frati ha chiesto il licenziamento per il professore Emanuele Castrucci, per le affermazioni filo-naziste" scritte su Twitter, a cui il Senato Accademico ha dato parere favorevole all'unanimità. Nei confronti del filosofo è stato avviato "un procedimento disciplinare interno" e sarà proposta la sua "destituzione" dalla cattedra. Gi atti del caso sono stati trasmetti al Collegio di Disciplina dell'Ateneo che dovrà esaminare la proposta della sanzione "della destituzione ai sensi dell'articolo 87, punto 4 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240". La destituzione dall'incarico comporta di fatto il licenziamento. Il Collegio di Disciplia svolgerà il suo compito nell'arco di un mese e ascolterà anche le "ragioni" del professore ammonito. Dopo di che sarà emessa la 'sentenza'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata