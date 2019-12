Nasce la fondazione in memoria di Nadia Toffa

La cerimonia a Palazzo Loggia a Brescia. La mamma: "Non mi aspettavo tanto sostegno"

(LaPresse) È nata a Brescia la fondazione in memoria di Nadia Toffa, la presentatrice delle Iene morta per un tumore al cervello a 40 anni. "Non mi aspettavo tanto sostegno", ha detto la mamma, presente con il marito e le altre due figlie alla cerimonia di presentazione organizzata a Palazzo Loggia. La fondazione aiuterà diversi centri tra cui l'Istituto neurologico Besta di Milano, dove Nadia è stata curata, il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Annunziata di Taranto e alcune associazioni che operano nel territorio della Terra dei fuochi.