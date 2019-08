Nardella: Pereira ha accettato di guidare per prossimi 5 anni Maggio Fiorentino

di scp

Firenze, 28 ago. (LaPresse) - Il sindaco Dario Nardella conferma che nell'incontro di oggi il sovrintendente Alexander Pereira ha accettato la proposta di guidare per i prossimi 5 anni il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e che pertanto provvederà a presentarlo al Consiglio di indirizzo nella prima seduta per la designazione. È in quella sede che Nardella, in qualità di presidente della Fondazione del Maggio Musicale, farà le opportune dichiarazioni ufficiali.

