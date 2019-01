Napoli, trovato morto in casa un bimbo di 6 anni. Ferita la sorellina di 8

Un bambino di 6 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Cardito nel Napoletano. Ferita la sorellina di 8 anni, ricoverata in codice rosso all'ospedale Santobono di Napoli. La piccola non è in pericolo di vita. Illesa un'altra sorellina di 4 anni.

La polizia, fa sapere la Questura di Napoli, è intervenuta dopo una segnalazione di una lite in famiglia arrivata ai carabinieri ma la dinamica dei fatti è ancora da accertare. In casa c'erano la madre dei bambini e il suo compagno. Entrambi vengono ascoltati dagli inquirenti.

