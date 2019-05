Napoli, tensioni polizia-manifestanti: agente ferito

di lrs

Milano, 16 mag. (LaPresse) - Scontri a Napoli, dove è arrivato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La tensione è salita al termine di un corteo di protesta che si è concluso davanti alla Prefettura, in piazza del Plebiscito, dove c'è stata oggi una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del titolare del Viminale. I manifestanti - fanno sapere dalla questura - hanno lanciato fumogeni e una transenna, che ha colpito un funzionario di polizia che si stava occupando del servizio d'ordine. Gli agenti hanno risposto con una manovra di contenimento. Il poliziotto ferito è stato portato in ospedale.

