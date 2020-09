Napoli, speronata dal fratello perchè lesbica: cade da scooter e muore

di ect

Milano, 13 set. (LaPresse) - Una ventenne è morta dopo essere stata inseguita e speronata dal fratello, di dieci anni più grande. E' successo nella notte dell'11 settembre ad Acerra, in provincia di Napoli. La vittima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stata aggredita dal parente perchè lesbica: al momento dei fatti si trovava in moto insieme alla fidanzata, con la quale stava per andare a convivere.

