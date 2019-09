Napoli, si ripete il 'miracolo': il sangue di San Gennaro si è sciolto

di scp

Napoli, 19 set. (LaPresse) - “Cari amici, ancora una volta vi do la bella notizia: il sangue è sciolto. Il nostro protettore San Gennaro, viva San Gennaro”. Lo ha annunciato il cardinale Crescenzio Sepe, mostrando ai fedeli raccolti al duomo di Napoli come da tradizione l'ampolla con il sangue di San Gennaro. “Vogliamo ringraziare il Signore - ha detto tra gli applausi e i giubili - perché questo è innanzitutto un segno della sua bontà, della sua benevolenza, della sua misericordia del suo amore per noi, per Napoli, per la Campania, per la Chiesa. E anche un invito a tenerci stretto stretto come nostro parente e amico il nostro protettore San Gennaro. Viva San Gennaro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata