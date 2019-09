Napoli, sequestra per ore ex e figlia, poi violenta la donna: arrestato

di ect

Napoli, 17 set. (LaPresse) - Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano in Campania (Napoli) per violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. Ha sequestrato la ex compagna e la figlia di due anni in strada e le ha tenute prigioniere in auto per 12 ore tra insulti e percosse. Poi ha chiuso in casa la donna e l'ha violentata. Dopo le formalità di rito è stato portato in carcere a Poggioreale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata